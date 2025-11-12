Волейбол
Россия
Новости
PARI Суперлига (мужчины) PARI Суперлига (женщины) Кубок России (мужчины) Кубок России (женщины)
Уведомления
Главная
Волейбол
Россия

12 ноября, 15:35

Волейболист Дивиш рассказал, как его обманули на 28 миллионов рублей

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший волейболист «Зенита» Лукаш Дивиш рассказал «СЭ», как его обманули на сумму около 28 миллионов рублей.

— Я вложился в одного человека, который обещал огромную прибыль. У него есть рекламная компания, которая производит мониторы, продает рекламу. Я вложился, купил монитор, который должен был мне приносить деньги в аренду. Есть договоры, никто мне ничего не выплатил. Мониторы я так и не видел. И в том числе договорился, что куплю какую-нибудь долю в этой компании. Мне так и доля не была выделена. И только одни обещания. Я всю жизнь зарабатывал деньги честным путем, спортом. С самого детства у меня вот такая привычка зарабатывания денег, а у них вот другая. Создать такую картинку очень красивую и собрать деньги. Меня обманули на 27 850 000 рублей.

— Как вы познакомились с этим человеком?

— У меня была девушка, она дружила очень хорошо с его женой. Или дружит. Вот таким путем мы познакомились. Через годик я инвестировал деньги в его компанию. Этот человек мне обещал, что его компания стоит 2 миллиарда рублей. Оказалось, что она полна долгов. И это все был обман из бухгалтерии и везде. И это один очень большой обман людей. Иначе я бы, конечно, не выдавал таких денег, не соглашался под инвестирование в такую компанию. Это очень перспективная, якобы, компания была в этом плане. Рынок рекламы цифровой, как таковой, рождается только сейчас на наших глазах, — сказал Дивиш «СЭ».

По информации «Спорт День за Днем», 39-летнего спортсмена обманули на 28 миллионов рублей, предложив инвестировать в мониторы для такси. С волейболистом связалась знакомая его бывшей девушки, муж которой якобы занимался таким бизнесом. Она убедила Дивиша, что вложения в рекламные мониторы окупятся в несколько раз. Спортсмен общался с девушкой на протяжении почти года и вложил в дело 27,85 миллиона рублей. После этого общение резко прекратилось.

Дивишу обещали выплатить дивиденды в ближайшее время, однако за этим ничего не последовало. Волейболист обратился в полицию, но на него было подано встречное заявление. Мошенники утверждают, что спортсмен якобы сам должен им денег.

Дивиш с 2022 года играет за турецкую «Алтекму». В России он выступал за «Зенит», «Динамо-ЛО» и новосибирский «Локомотив».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Лихачев сообщил о восстановлении работы Нововоронежской АЭС после атаки дронов
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тарасова поддержала мнение Путина о волейболе как о народном виде спорта

Волейболист Дивиш подал заявление в полицию по факту обмана на 28 миллионов

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости