Волейболист Дивиш рассказал, как его обманули на 28 миллионов рублей

Бывший волейболист «Зенита» Лукаш Дивиш рассказал «СЭ», как его обманули на сумму около 28 миллионов рублей.

— Я вложился в одного человека, который обещал огромную прибыль. У него есть рекламная компания, которая производит мониторы, продает рекламу. Я вложился, купил монитор, который должен был мне приносить деньги в аренду. Есть договоры, никто мне ничего не выплатил. Мониторы я так и не видел. И в том числе договорился, что куплю какую-нибудь долю в этой компании. Мне так и доля не была выделена. И только одни обещания. Я всю жизнь зарабатывал деньги честным путем, спортом. С самого детства у меня вот такая привычка зарабатывания денег, а у них вот другая. Создать такую картинку очень красивую и собрать деньги. Меня обманули на 27 850 000 рублей.

— Как вы познакомились с этим человеком?

— У меня была девушка, она дружила очень хорошо с его женой. Или дружит. Вот таким путем мы познакомились. Через годик я инвестировал деньги в его компанию. Этот человек мне обещал, что его компания стоит 2 миллиарда рублей. Оказалось, что она полна долгов. И это все был обман из бухгалтерии и везде. И это один очень большой обман людей. Иначе я бы, конечно, не выдавал таких денег, не соглашался под инвестирование в такую компанию. Это очень перспективная, якобы, компания была в этом плане. Рынок рекламы цифровой, как таковой, рождается только сейчас на наших глазах, — сказал Дивиш «СЭ».

По информации «Спорт День за Днем», 39-летнего спортсмена обманули на 28 миллионов рублей, предложив инвестировать в мониторы для такси. С волейболистом связалась знакомая его бывшей девушки, муж которой якобы занимался таким бизнесом. Она убедила Дивиша, что вложения в рекламные мониторы окупятся в несколько раз. Спортсмен общался с девушкой на протяжении почти года и вложил в дело 27,85 миллиона рублей. После этого общение резко прекратилось.

Дивишу обещали выплатить дивиденды в ближайшее время, однако за этим ничего не последовало. Волейболист обратился в полицию, но на него было подано встречное заявление. Мошенники утверждают, что спортсмен якобы сам должен им денег.

Дивиш с 2022 года играет за турецкую «Алтекму». В России он выступал за «Зенит», «Динамо-ЛО» и новосибирский «Локомотив».