Волейболист Дивиш подал заявление в полицию по факту обмана на 28 миллионов

Бывший волейболист «Зенита» Лукаш Дивиш сообщил «СЭ», что подал заявление в полицию по факту мошенничества на 28 миллионов рублей.

— Вы писали заявление в полицию на этого мужчину?

— Да.

— Есть ли какие-нибудь продвижения?

— Никаких. Только меня обвиняют в чем-то.

— Вас обвиняют?

— Да, меня обвиняют, что я должен деньги, что я у них занимал. Они уже придумывают все, что угодно, чтобы не выплачивать деньги. Очень хитрожопые.

— То есть на вас написали встречное заявление?

— Да, они придумали встречное заявление, подали в прокуратуру, что они мне выдавали деньги и что я им должен. И они меня вызывают. У них нет ни одного документа, ни доказательств — вообще ничего. Можно об этом забыть. Это были мои деньги, которые были выданы бухгалтером. Я их сразу же понес в банк и положил на банковский счет, а потом — их компании.

Ранее Дивиш рассказал «СЭ», как его обманули на 28 миллионов рублей.

По информации Sport Baza, 39-летнего спортсмена обманули на 28 миллионов рублей, предложив инвестировать в мониторы для такси. С волейболистом связалась знакомая его бывшей девушки, муж которой якобы занимался таким бизнесом. Она убедила Дивиша, что вложения в рекламные мониторы окупятся в несколько раз. Спортсмен общался с девушкой на протяжении почти года и вложил в дело 27,85 миллиона рублей. После этого общение резко прекратилось.

Дивишу обещали выплатить дивиденды в ближайшее время, однако за этим ничего не последовало. Волейболист обратился в полицию, но на него было подано встречное заявление. Мошенники утверждают, что спортсмен якобы сам должен им денег.

Дивиш с 2022 года играет за турецкую «Алтекму». В России он выступал за «Зенит», «Динамо-ЛО» и новосибирский «Локомотив».