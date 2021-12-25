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«Финал четырех» Кубка России по волейболу: расписание матчей

14:00
Главные тренеры команд и Тигр — талисман чемпионата мира 2022 года, который пройдет в России. Фото ВК «Зенит» Санкт-Петербург, vczenit-spb.ru
Главные тренеры команд и Тигр — талисман чемпионата мира 2022 года, который пройдет в России. Фото ВК «Зенит» Санкт-Петербург, vczenit-spb.ru
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25-26 декабря в Санкт-Петербурге состоится «Финал четырех» Кубка России по волейболу среди мужских команд памяти Константина Ревы.

Анонс турнира читайте здесь. В прошлом году победителем стало «Динамо».

«Финал четырех» Кубка России

Полуфиналы. Суббота, 25 декабря
«Локомотив — «Зенит-Казань». 16.00
«Зенит» — «Динамо». 19.00

Финал. Воскресенье, 26 декабря. 19.00

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/volleyball/russia/

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