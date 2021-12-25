«Финал четырех» Кубка России по волейболу: расписание матчей

25-26 декабря в Санкт-Петербурге состоится «Финал четырех» Кубка России по волейболу среди мужских команд памяти Константина Ревы.

Анонс турнира читайте здесь. В прошлом году победителем стало «Динамо».

«Финал четырех» Кубка России

Полуфиналы. Суббота, 25 декабря

«Локомотив — «Зенит-Казань». 16.00

«Зенит» — «Динамо». 19.00

Финал. Воскресенье, 26 декабря. 19.00