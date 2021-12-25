«Финал четырех» Кубка России по волейболу: расписание матчей
14:00
25-26 декабря в Санкт-Петербурге состоится «Финал четырех» Кубка России по волейболу среди мужских команд памяти Константина Ревы.
Анонс турнира читайте здесь. В прошлом году победителем стало «Динамо».
«Финал четырех» Кубка России
Полуфиналы. Суббота, 25 декабря
«Локомотив — «Зенит-Казань». 16.00
«Зенит» — «Динамо». 19.00
Финал. Воскресенье, 26 декабря. 19.00
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