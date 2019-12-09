Владимир Алекно: «Все решения принимает Вербов. Какой смысл было давать ему шанс, а потом лезть ковыряться в процессе?»

Бывший тренер мужской сборной России по волейболу и тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно в интервью «СЭ» рассказал, что не принимает решения в команде. Он отметил, что его предложения — только в виде обсуждения

— Из чего сейчас состоит ваш обычный день?

— Кроме уменьшения перелетов, мало что изменилось. Когда команда здесь, я живу по ее режиму. Участвую во всех процессах.

— В какой роли?

— Консультанта, наблюдателя, помощника. Называйте как хотите. Я сижу на каждой тренировке. Но мое участие косвенное. Со свистком не хожу. Это делает Вербов.

— А если вам что-то не нравится?

— Не мешая тренировочному процессу, нахожу время, и обсуждаю это с Вербовым. Полностью участвую в жизни команды. Не думайте, что я уже улетел в космос и смотрю за всем со стороны.

— Вы влияете на выбор состава?

— Все решения принимает Алексей. Все мои предложения — только в виде обсуждения. Навязывания и, тем более, приказного порядка — нет. Какой смысл было давать ему этот шанс, а потом самому лезть ковыряться в процессе? (Владимир Иванов)

«Буду ли я еще тренировать? Пока у меня нет ответа на этот вопрос». Откровенное интервью Владимира Алекно