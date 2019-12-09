Бывший тренер мужской сборной России по волейболу и тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно в интервью «СЭ» объяснил причины, по которым решил занимать позицию консультанта команды.

— Насколько вам комфортно находиться в тени?

— Я пошел на это осознанно, и на то есть причины. А к славе особо не стремлюсь. Особенно в данный момент.

При этом на играх мне действительно некомфортно. Особенно, когда что-то не получается. Я уже понял, что стрессовую нагрузку в такие моменты получаю вдвойне.

— После прошлого сезона вы говорили, что команда и вы сами эмоционально выгорели. Насколько правильно связывать вашу нынешнюю должность с этим?

— Тут не просто выгорел или не выгорел.

Думаю, каждый человек, который хочет чего-то добиться, работает на 100 процентов. Но потенциал у всех разный. Я в этой лодке уже больше 20 лет. И, так получилось, все эти годы мне доводилось тренировать команды, в которых второе место расценивалось как провал.

С «Туром» вышли на лидирующие позиции. Потом было «Динамо» и нам приходилось бороться с Белгородом, который тогда был на пике, в фаворе. Тем не менее, вторые-третьи места считались большой неудачей. Был постоянный стресс. Дальше — Казань. Сами понимаете.

А ведь еще федерация доверяла возглавить сборную. Три Олимпиады. Пекин — неудовлетворительно. Рио — полный провал. И только в Лондоне получилось.

Меня снимали за вторые места. Пожалуй, справедливо. Но жить в таком режиме — колоссальная нагрузка на нервную систему. А у меня вся карьера такая. Я не имел права на ошибку. Не жалуюсь, не подумайте, но это все теперь дает о себе знать. Были и другие причины, которые побудили меня нажать на паузу. Что будет дальше — посмотрим.

— Что значит посмотрим? Вам всего 53 года. Еще работать и работать.

— Это всем вокруг так кажется. Но не в возрасте же дело. А в том, где ты работаешь и как к этому относишься. (Владимир Иванов)

«Буду ли я еще тренировать? Пока у меня нет ответа на этот вопрос». Откровенное интервью Владимира Алекно