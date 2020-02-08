Виктор Сидельников стал новым тренером «Урала»

Виктор Сидельников вошел в тренерский штаб «Урала». 57-летний специалист стал старшим тренером уфимской команды, сообщает официальный сайт клуба.

Он был представлен волейболистам «Урала». Сидельников приступил к работе и выведет команду на игру с «Кузбассом».

— Мне позвонили, предложили войти в тренерский штаб команды. Я не мог отказать Валерию Николаевичу Багметову и принял предложение, — сказал Виктор Сидельников.

Последнее место работы 57-летнего тренера — «Ярославич». В сезоне-2016/17 он вывел команду в суперлигу.