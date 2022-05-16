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Сегодня, 11:46

ВФВ накажет виновных в ситуации с оскорблениями в адрес кубинской волейболистки

Сергей Федоров
Корреспондент
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» рассказал о реакции Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) на уход кубинской волейболистки Айламы Монтальво из «Уралочки».

«Я связывался с Федерацией. Причины ухода девушки неизвестны, вряд ли они связаны с этим скандалом. Сегодня будет решение исполкома. Федерация полностью разделяет нашу позицию, что такие вещи недопустимы. Они направили письма в оба клуба, ждут разъяснений. Уже сегодня будет исполком, сработали достаточно оперативно, наказания последуют однозначно», — сказал Свищев «СЭ».

Сегодня, 16 мая, стало известно, что Монталво покинет «Уралочку». Спортсменка играла за клуб с 2019 года. По итогам сезона-2021/22 кубинка стала серебряным призером чемпионата России.

В решающем матче финальной серии плей-офф чемпионата России «Уралочка» — «Локомотив» тренер железнодорожниц Андрей Воронков во время тайм-аута оскорбил Монталво. Специалист сказал одной из волейболисток своей команды: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Монталво — единственная темнокожая спортсменка в составе обоих клубов-финалистов чемпионата России.

«Уралочка» проиграла «Локомотиву» в решающем матче серии в пяти сетах.

Тренер &laquo;Локомотива&raquo; Андрей Воронков во&nbsp;время тайм-аута в&nbsp;матче с &laquo;Уралочкой&raquo;. «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Расистский скандал в российском волейболе

Волейбол
Дмитрий Свищев
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Кубинская волейболистка Монталво покинет «Уралочку» после расистского скандала
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