Вербов возглавил «Кузбасс»

Главным тренером «Кузбасса» стал Алексей Вербов, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение специалиста с кемеровским клубом рассчитано на один год.

Вербов в прошлом сезоне занимал пост старшего тренера клуба «Зенит-Казань», работая вместе с Владимиром Алекно. Под руководством Вербова команда выиграла Кубок России, заняла второе место в регулярном чемпионате страны, а также стала третьей на клубном чемпионата мира.

— Сергей Ломако вышел на меня через несколько дней после моего ухода из Казани, — рассказал Вербов. — Предложил сотрудничать. У меня были планы на лето и осень, хотел дистанционно поучиться и также съездить в Италию на повышение квалификации. Параллельно на моего агента вышел еще один клуб, и мне пришлось взять несколько дней на раздумье. Вариант с обучением в Италии отпал сам собой, так как появились варианты работы в суперклубах. Взвесив все за и против, перезвонил Сергей Александровичу и дал согласие. Я не вижу смысла объяснять, почему Кемерово. Все и так все знают про эту команду. Скажу только что организация работы в клубе на высочайшем уровне, и результаты команды говорят сами за себя. Да и с директором мы во многом одинаково смотрим на волейбол. Для меня это очередной вызов. Серьезная проверка. Обещаю, что приложу все усилия для того, чтобы команда радовала своей игрой болельщиков.