Вербов станет главным тренером «Кузбасса»

Ушедший чуть более недели назад в отставку с поста старшего тренера казанского «Зенита» Алексей Вербов станет главным тренером кемеровского «Кузбасса», сообщает «Татар-информ».

— Да, договоренность с «Кузбассом» уже есть, хотя контракт пока не подписан. Соглашение будет рассчитано на один год. А дальше видно будет, — сказал Вербов. — У меня были варианты. Надо было взвесить все за и против. Но «Кузбасс» первым вышел на меня неделю назад, когда я ушел из «Зенита». Дней пять шли переговоры, но заинтересованность «Кузбасса» была максимальной, они были больше других заинтересованы во мне.

Я принял вызов. Не забылось, как год назад кемеровчане обыграли казанцев в финальной серии плей-офф чемпионата России, хотя это никак не связано с моим решением. Хорошая, интересная команда с традициями и обновленным составом.

«Кузбасс» в сезоне-2019/2020 занял третье место в незавершенном из-за коронавируса чемпионате страны.