Вербов приступит к тренерской работе 10 июня

Российский волейболист Алексей Вербов начнет работать со второй сборной России в качестве тренера.

– С 10 числа у нас начинаются сборы. Также было объявлено, что я буду в тренерском штабе "Зенита". Должность и функции определим позже. Что касается карьеры игрока, то решения пока нет, – цитирует Вербова ТАСС.

Ранее сообщалось, что 37-летний спортсмен планировал завершить карьеру по окончании сезона. Главный тренер сборной России Туомас Саммелвуо предложил Вербову продлить выступления до Олимпийских игр в Токио.