Вербов покинул «Зенит», команду возглавит Алекно

Алексей Вербов покинул пост старшего тренера «Зенита-Казань», сообщается на официальном сайте клуба. В качестве игрока Вербов провел в клубе семь сезонов, за которые сыграл 238 матчей. По окончании карьеры, в 2019 году, Вербов стал работать старшим тренером, выиграв Кубок России.

Вербов решил начать самостоятельную карьеру в другом клубе. «Зенит-Казань» возглавит Владимир Алекно, который при этом оставался в клубе. Вербову предлагали продолжить работу в Казани, но специалист решил покинуть клуб. В «Зените» с пониманием отнеслись к этому решению.