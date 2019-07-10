Олимпийская чемпионка 1988 года, генеральный директор "Уралочка-НТМК" Валентина Огиенко номинирована в Зал славы волейбола в Холиоке (США), информирует сайт ВФВ. Инаугурация и торжественные мероприятия запланированы на 7-9 ноября 2019 года.

Огиенко является чемпионкой мира 1990 года, четырехкратной чемпионкой Европы, заслуженным мастером спорта и заслуженным тренером России. Кроме того, она трехкратный серебряный призер Олимпиад, а также обладает множеством других трофеев.