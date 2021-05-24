Валентин Кротков вернулся в «Самотлор»
10:35
Либеро казанского «Зенита» Валентин Кротков продолжит карьеру в нижневартовском «Самотлоре», сообщает Twitter суперлиги.
В 2016 году Кротков перешел в казанскую команду именно из «Самотлора». Также по ходу карьеры он играл за «Динамо-ЛО» (2008 — 2012).
В составе «Зенита» 29-летний Кротков выиграл Лигу чемпионов (дважды), клубный чемпионат мира, чемпионат страны (дважды), Кубок России (4 раза) и Суперкубок России (4 раза).
В минувшем сезоне Валентин сыграл 22 матча в чемпионате России и показал 51% позитивного приема при 152 подачах.
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