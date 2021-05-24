Валентин Кротков вернулся в «Самотлор»

Либеро казанского «Зенита» Валентин Кротков продолжит карьеру в нижневартовском «Самотлоре», сообщает Twitter суперлиги.

Иногда они возвращаются ?



Валентин Кротков после пяти лет в Казани вернулся в «Самотлор» ?? pic.twitter.com/ZazmueOVFF — Мужская волейбольная Суперлига Париматч (@superligamen) May 24, 2021

В 2016 году Кротков перешел в казанскую команду именно из «Самотлора». Также по ходу карьеры он играл за «Динамо-ЛО» (2008 — 2012).

В составе «Зенита» 29-летний Кротков выиграл Лигу чемпионов (дважды), клубный чемпионат мира, чемпионат страны (дважды), Кубок России (4 раза) и Суперкубок России (4 раза).

В минувшем сезоне Валентин сыграл 22 матча в чемпионате России и показал 51% позитивного приема при 152 подачах.