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Валентин Кротков вернулся в «Самотлор»

10:35
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Либеро казанского «Зенита» Валентин Кротков продолжит карьеру в нижневартовском «Самотлоре», сообщает Twitter суперлиги.

В 2016 году Кротков перешел в казанскую команду именно из «Самотлора». Также по ходу карьеры он играл за «Динамо-ЛО» (2008 — 2012).

В составе «Зенита» 29-летний Кротков выиграл Лигу чемпионов (дважды), клубный чемпионат мира, чемпионат страны (дважды), Кубок России (4 раза) и Суперкубок России (4 раза).

В минувшем сезоне Валентин сыграл 22 матча в чемпионате России и показал 51% позитивного приема при 152 подачах.

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