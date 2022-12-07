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Сегодня, 15:41

В ВФВ заявили, что не ведут переговоров о возвращении на международную спортивную арену

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко прокомментировал «СЭ» ситуацию с возможным возвращением российских волейболистов на международную арену.

«По поводу нашего возращения на международную арену мы переговоров не ведем, потому что пока нет повода. Пока действует отстранение, никаких новостей у нас не было. Недавно получили расписание отборочных турниров к Олимпийским играм, где российских команд нет. Но есть большие шансы, что если перед Олимпиадой в 2024 году до срока, когда определяются последние пять участников по рейтингу FIVB, будет принято решение о нашем участии, то большие шансы, что мы попадем на Олимпиаду», — сказал Яременко «СЭ».

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.

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