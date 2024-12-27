В ВФВ рассказали о взаимодействии с участниками СВО: «Волейбол в тренде!»

Член президиума Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин в комментарии «СЭ» назвал главное мероприятие 2024 года в отечественном волейболе.

«Сегодня очень актуальная тема, что участники СВО, которые получили травмы, активно занимаются волейболом. Подавая пример всем нам, всему обществу, всей стране, когда они соревнуются, общаются, ведут здоровый образ жизни», — сказал Шипулин «СЭ».

Член президиума ВФВ также ответил на вопрос о популярности волейбола в России.

«Надеюсь, что год был насыщенным. Чемпионат проходит на максимально высоком уровне. Наша страна огромная, растут поколения. Надо отдать должное, что руководство федерации принимает в этом активное участие. Самое главное мероприятие — отчетно-выборная конференция, где федерацию представляли достойные люди, которые посвятили жизнь волейболу. Президентом переизбран Станислав Шевченко, его помощники... Волейбол представлен на высоком уровне. Он также был представлен на выборах президента ОКР, господина Дегтярева. Волейбол в тренде!» — добавил Шипулин.

Ранее, 12 декабря 2024 года, в Сочи состоялась ХХІ отчетно-выборная конференция Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). На мероприятии Шевченко переизбрали на пост президента ВФВ. Он был единственным кандидатом и единогласно переизбран на новый четырехлетний срок.