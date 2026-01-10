В Омске установили рекорд посещаемости чемпионатов России по волейболу

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о рекорде посещаемости для чемпионата России по волейболу, установленном в матче местной «Омички» с саратовским «Протоном».

Игра проходила на «G-Drive-Арене» в Омске 10 января. Матч посетили 8045 зрителей.

«Омичка» обыграла «Протон» со счетом 3:0. Поздравляю девушек! Сегодня в Омске побит рекорд посещаемости российского волейбола — на матч пришли 8045 зрителей», — написал Хоценко в своем Telegram-канале.

Предыдущий рекорд посещаемости был установлен в матче между казанским и петербургским «Зенитом» в Санкт-Петербурге в 2019 году.