В Госдуме не понимают, почему Воронков не извинился перед кубинской волейболисткой

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход кубинской волейболистки Айламы Монтальво из «Уралочки».

«Если человек ошибся, вырвалось на эмоциях, то позвони и извинись, вручи торт и букет цветов. Тебя тогда никто не накажет, только похвалят. Но в данной ситуации тишина Воронкова мне по-человечески непонятна. Его молчание означает, что он согласен со своими словами в адрес волейболистки? Тогда однозначно будет наказание. Если он считает, что его нет так поняли, стоит выступить с заявлением. А от него до сих пор ничего нет. Будем ждать позицию исполкома Всероссийской федерации волейбола», — сказал Свищев «СЭ».

В решающем матче финальной серии плей-офф чемпионата России «Уралочка» — «Локомотив» тренер железнодорожниц Андрей Воронков во время тайм-аута оскорбил Монталво. Специалист сказал одной из волейболисток своей команды: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Монталво — единственная темнокожая спортсменка в составе обоих клубов-финалистов чемпионата России.

Сегодня, 16 мая стало известно, что Монталво покинет «Уралочку».