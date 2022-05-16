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Сегодня, 11:57

В Госдуме не понимают, почему Воронков не извинился перед кубинской волейболисткой

Сергей Федоров
Корреспондент
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход кубинской волейболистки Айламы Монтальво из «Уралочки».

«Если человек ошибся, вырвалось на эмоциях, то позвони и извинись, вручи торт и букет цветов. Тебя тогда никто не накажет, только похвалят. Но в данной ситуации тишина Воронкова мне по-человечески непонятна. Его молчание означает, что он согласен со своими словами в адрес волейболистки? Тогда однозначно будет наказание. Если он считает, что его нет так поняли, стоит выступить с заявлением. А от него до сих пор ничего нет. Будем ждать позицию исполкома Всероссийской федерации волейбола», — сказал Свищев «СЭ».

В решающем матче финальной серии плей-офф чемпионата России «Уралочка» — «Локомотив» тренер железнодорожниц Андрей Воронков во время тайм-аута оскорбил Монталво. Специалист сказал одной из волейболисток своей команды: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Монталво — единственная темнокожая спортсменка в составе обоих клубов-финалистов чемпионата России.

Сегодня, 16 мая стало известно, что Монталво покинет «Уралочку».

Тренер &laquo;Локомотива&raquo; Андрей Воронков во&nbsp;время тайм-аута в&nbsp;матче с &laquo;Уралочкой&raquo;. «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Расистский скандал в российском волейболе

Волейбол
Дмитрий Свищев
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