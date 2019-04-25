Определились финалисты мужского чемпионата России-2018/19. Казанский "Зенит" обыграл "Факел" в двух играх (оба раза - 3:0), а "Кузбасс" - "Зенит" из Санкт-Петербурга (3:0, 3:1).

Казанский "Зенит" выиграл пять последних чемпионатов России подряд, а всего на их счету 10 чемпионских титулов, добытых за последние 12 лет.

"Кузбасс" впервые в истории вышел в финал чемпионата страны, в прошлом сезоне он впервые дошел до полуфинала и занял четвертое место.

Чемпионат России

Суперлига

Мужчины

1/2 финала

"Факел" (Новый Уренгой) - "Зенит" (Казань) - 0:3 (16:25, 23:25, 23:25)

Счет в серии - 0-2 (0:3)

"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Кузбасс" (Кемерово) - 1:3 (19:25, 17:25, 25:23, 23:25)

Счет в серии - 0-2 (0:3)