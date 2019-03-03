В Екатеринбурге поставят памятник "Уралочке" и Карполю

В Екатеринбурге летом 2019 года появится архитектурно-скульптурный комплекс, посвященный женской волейбольной команде "Уралочка" и ее тренеру Николаю Карполю, сообщает ТАСС.

Согласно идее авторов, архитектурный ансамбль будет представлять собой игровой фрагмент волейбольной игры. Четыре скульптуры в виде девушек-спортсменок замрут перед чугунной "волейбольной сеткой" в разных игровых позициях. В стороне от них разместится скульптура неизменного тренера "Уралочки" Николая Карполя, внимательно следящего за игрой.

Николай Карполь - самый титулованный тренер в истории советского и российского волейбола, а также самым титулованный российский тренер по игровым видам спорта. Он возглавлял сборные СССР (1978-1982, 1987-1991), Объединенную команду СНГ (1992), сборную России (1993-2004), с этими командами он дважды становился олимпийским чемпионом (1980, 1988), три раза - серебряным призером Игр (1992, 2000, 2004), чемпионом мира (1990) и семикратным чемпионом Европы.

Под его руководством "Уралочка" 11 раз становилась чемпионом СССР и 14 раз - чемпионом России. Международная федерация волейбола дважды признавала Карполя лучшим тренером мира.