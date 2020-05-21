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В «Белогорье» будет играть диагональный сборной Италии

19:54
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«Белогорье» подписал контракт с самым результативным игроком Кубка мира-2019, итальянским волейболистом Габриэле Нелли. В составе «львов» итальянец заменит ушедшего в «Локомотив» серба Дражена Лубурича, сообщает официальный сайт клуба из Белгорода.

Почти всю карьера диагональный прошла в «Трентино», воспитанником которого он является. С этим клубом Нелли стал чемпионом Италии (2015), победителем клубного чемпионата мира (2018) и обладателем Кубка ЕКВ (2019). Также он провел один сезон в «Падуе» (2017/2018), а нынешний отыграл за «Пьяченцу».

В сборную Италии Нелли привлекается с 2015 года. В прошлом сезоне он был ее основным диагональным и самым результативным нападающим в турнирах Лиги наций и Кубка мира. Набрав 185 очков (155 — атака, 13 — блок, 17 — подача), Габриэле Нелли стал лучшим бомбардиром Кубка мира, на 10 очков опередив ближайшего преследователя.

Дополнительная информация:

https://www.belogorievolley.ru/news/1/club-news/23869-v-belogorie-budet-igrat-diagonalnyj-sbornoj-italii.html

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