В Анапе возбудили уголовное дело против полицейских, склонивших к сексу 17-летнюю волейболистку

В Анапе трое полицейских склонили к сексу 17-летнюю волейболистку, выступающую за юношескую сборную России. В их отношении возбуждено уголовное дело.

Как сообщает «Комсомольская правда — Кубань», полицейские обнаружили на пляже парня и несовершеннолетнюю девушку. Молодого человека они отпустили, а девушке сказали, что сдадут ее инспектору ПДН. Она испугалась и предложила сотрудникам сделать все, что они хотят, чтобы ее отпустили.

— Двое полицейских занялись с ней сексом, а третий стоял и смотрел. А когда все закончилось, они отвезли ее в спортивный комплекс Волейград, в котором проходила сборы спортсменка, — рассказал источник в правоохранительных органах региона.

Полицию вызвал тренер девушки после того, как она поздно ночью вернулась в спортивный комплекс и все рассказала ему. Следственный отдел Анапы СУ СК РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело.

— Дело находится на контроле у начальника кубанского Главка, назначена проверка. Сотрудников полиции уволили из органов по отрицательным мотивам, — сообщили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. — В отношении их непосредственных руководителей решается вопрос об увольнении из органов внутренних дел. От исполнения служебных обязанностей отстранен начальник отдела МВД России по Анапе.