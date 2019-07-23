Урсов стал игроком "Зенита" из Санкт-Петербурга

Доигровщик сборной России Кирилл Урсов будет выступать за "Зенит" из Санкт-Петерубрга. 24-летний игрок подписал контракт с командой, сообщает "Зенит" на своей официальной странице во ВКонтакте.

В прошлом сезоне, выступая за "Газпром-Югру" из Сургута, Урсов стал одним из лучших игроков Суперлиги по качеству приема. После удачного сезона доигровщик дебютировал в сборной России и сыграл за национальную команду на одном из этапов победной Лиги наций-2019 – в Австралии.