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«Уралочка» уступила «Заречью-Одинцово» во втором матче полуфинала чемпионата России

Руслан Минаев

Екатеринбургская «Уралочка-НТМК» проиграла подмосковному «Заречью-Одинцово» во втором матче полуфинальной серии женского чемпионата России по волейболу.

Встреча в Нижнем Тагиле завершилась со счетом 3:0 (25:22, 25:19, 25:22) в пользу гостей.

Счет в серии до трех побед стал 1:1. Третий матч пройдет 27 марта в Одинцове. В финале победитель этой пары встретится с сильнейшим в противостоянии казанского и московского «Динамо», где казанский клуб ведет со счетом 2:0.

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Волейбол
ВК Заречье-Одинцово
ВК Уралочка-НТМК
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