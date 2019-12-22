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«Уралочка-НТМК» уступила московскому «Динамо»

19:07
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В матче 10-го тура женской суперлиге «Уралочка-НТМК» принимала «Динамо». Московский клуб победил в четырех сетах — 3:1.

Волейбол

Россия. Женщины. Суперлига

10-й тур

Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Динамо М (Москва) — 1:3 (22:25, 22:25, 25:19, 13:25)

22 декабря.

Динамо-Казань (Казань) — Локомотив К (Калининградская область) — 3:1 (18:25, 25:20, 25:21, 25:22)

22 декабря.

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/women/russia/2019-2020/

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