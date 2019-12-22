«Уралочка-НТМК» уступила московскому «Динамо»
19:07
В матче 10-го тура женской суперлиге «Уралочка-НТМК» принимала «Динамо». Московский клуб победил в четырех сетах — 3:1.
Волейбол
Россия. Женщины. Суперлига
10-й тур
Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Динамо М (Москва) — 1:3 (22:25, 22:25, 25:19, 13:25)
22 декабря.
Динамо-Казань (Казань) — Локомотив К (Калининградская область) — 3:1 (18:25, 25:20, 25:21, 25:22)
22 декабря.
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