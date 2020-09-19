«Уралочка-НТМК» уступила «Липецку» на тай-брейке

На старте чемпионата в женской суперлиге «Уралочка-НТМК» на своей площадке уступила «Липецку». Гости побеили на тай-брейке — 3:2.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

1-й тур

Динамо Кр (Краснодар) — Минчанка (Минск) — 3:0 (25:17, 25:20, 25:17)

Протон (Саратов) — Динамо-Метар (Челябинск) — 3:0 (25:21, 25:19, 25:20)

Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Липецк (Липецкая область) — 2:3 (25:11, 25:12, 23:25, 18:25, 13:15)

Тулица (Тула) — Локомотив К (Калининградская область) — 0:3 (23:25, 17:25, 22:25)

Динамо-Казань (Казань) — Спарта (Нижний Новгород) — 3:0 (25:18, 25:21, 25:15)