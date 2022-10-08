«Уралочка-НТМК» победила «Заречье-Одинцово»

В третьем туре чемпионата страны по волейболу среди женщин свердловская «Уралочка» на своей площадке победила «Заречье-Одинцово» со счетом 3:1.

«Уралочка» одержала первую в этом сезоне полноценную — трехочковую — победу. Команда вышла на шестое место в турнирной таблице. Но пока еще завершились не все матчи третьего тура, так что команда может опуститься вниз на одну-две строки.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

3-й тур

Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Заречье-Одинцово (Московская область) — 3:1 (25:21, 21:25, 25:9, 25:22)

8 октября.

Ленинградка (Санкт-Петербург) — Енисей (Красноярск) — 3:0 (25:21, 28:26, 25:23)

8 октября.