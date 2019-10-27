«Уралочка-НТМК» победила «Сахалин» в женской суперлиге
19:56
В матче женской суперглиги «Уралочка-НТМК» победила в трех сетах «Сахалин». Команда из Свердловской области выиграла все три встречи на старте турнира.
Волейбол
Россия. Женщины. Суперлига
3-й тур
Протон (Саратов) — Динамо-Казань (Казань) — 0:3 (19:25, 23:25, 18:25)
Ленинградка (Санкт-Петербург) — Динамо Кр (Краснодар) — 3:2 (25:23, 26:28, 22:25, 25:16, 15:10)
Заречье-Одинцово (Московская область) — Енисей (Красноярск) — 3:0 (25:20, 25:23, 27:25)
Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Сахалин (Южно-Сахалинск) — 3:0 (25:19, 25:20, 25:22)
27 октября.
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