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«Уралочка-НТМК» победила «Сахалин» в женской суперлиге

19:56
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В матче женской суперглиги «Уралочка-НТМК» победила в трех сетах «Сахалин». Команда из Свердловской области выиграла все три встречи на старте турнира.

Волейбол

Россия. Женщины. Суперлига

3-й тур

Протон (Саратов) — Динамо-Казань (Казань) — 0:3 (19:25, 23:25, 18:25)

Ленинградка (Санкт-Петербург) — Динамо Кр (Краснодар) — 3:2 (25:23, 26:28, 22:25, 25:16, 15:10)

Заречье-Одинцово (Московская область) — Енисей (Красноярск) — 3:0 (25:20, 25:23, 27:25)

Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Сахалин (Южно-Сахалинск) — 3:0 (25:19, 25:20, 25:22)

27 октября.

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/women/russia/2019-2020/

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