«Уралочка-НТМК» и «Локомотив» выиграли первые полуфинальные матчи женской суперлиги

24 апреля стартовали полуфинальные серии женского чемпионата России по волейболу.

Волейболистки «Локомотива» одержали волевую победу в Москве, а «Уралочка» выиграла в Казани у победителя регулярного чемпионата.

Вторые матчи серий пройдут 27 апреля, а третьи (в случае необходимости) — 30 апреля.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

1/2 финала

Динамо-Ак Барс (Казань) — Уралочка-НТМК (Свердловская область) — 1:3 (25:27, 25:22, 20:25, 18:25)

Динамо М (Москва) — Локомотив К (Калининградская область) — 2:3 (25:17, 25:20, 21:25, 33:35, 10:15)