«Уралочка» на выезде победила «Локомотив» в первом матче финальной серии женской суперлиги
«Уралочка-НТМК» на выезде победила «Локомотив» из Калининграда в первом матче финальной серии женской суперлиги по волейболу. Команда из Свердловской области одолела соперниц в трех упорных сетах.
Следующий матч серии пройдет 4 мя также в Калининграде.
Напомним, что финальная серия продлится до трех побед одной из команд.
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
Финал
Локомотив К (Калининградская область) — Уралочка-НТМК (Свердловская область) — 0:3 (24:26, 24:26, 26:28)
3 мая.
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