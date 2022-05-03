«Уралочка» на выезде победила «Локомотив» в первом матче финальной серии женской суперлиги

«Уралочка-НТМК» на выезде победила «Локомотив» из Калининграда в первом матче финальной серии женской суперлиги по волейболу. Команда из Свердловской области одолела соперниц в трех упорных сетах.

Следующий матч серии пройдет 4 мя также в Калининграде.

Напомним, что финальная серия продлится до трех побед одной из команд.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

Финал

Локомотив К (Калининградская область) — Уралочка-НТМК (Свердловская область) — 0:3 (24:26, 24:26, 26:28)

3 мая.