«Урал» обыграл АСК в матче чемпионата России
20:18
Волейболисты уфимского «Урала» на выезде нанесли поражение нижегородскому АСК в матче девятого тура чемпионата России.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
9-й тур
АСК (Нижний Новгород) — Урал (Уфа) — 0:3 (18:25, 18:25, 16:25)
14 ноября.
Газпром-Югра (Сургут) — Локомотив Н (Новосибирск) — 0:3 (13:25, 21:25, 15:25)
14 ноября.
Динамо-ЛО (Ленинградская область) — Югра-Самотлор (Нижневартовск) — 3:0 (25:22, 25:20, 26:24)
14 ноября.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/russia/2020-2021/