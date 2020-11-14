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«Урал» обыграл АСК в матче чемпионата России

20:18
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Волейболисты уфимского «Урала» на выезде нанесли поражение нижегородскому АСК в матче девятого тура чемпионата России.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

9-й тур

АСК (Нижний Новгород) — Урал (Уфа) — 0:3 (18:25, 18:25, 16:25)

14 ноября.

Газпром-Югра (Сургут) — Локомотив Н (Новосибирск) — 0:3 (13:25, 21:25, 15:25)

14 ноября.

Динамо-ЛО (Ленинградская область) — Югра-Самотлор (Нижневартовск) — 3:0 (25:22, 25:20, 26:24)

14 ноября.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/russia/2020-2021/

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