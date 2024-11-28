Волейбол
Россия
Новости
PARI Суперлига (мужчины) PARI Суперлига (женщины) Кубок России (мужчины) Кубок России (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 20:50

«Урал» победил «Кузбасс» в матче суперлиги

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Урал» в домашнем матче обыграл «Кузбасс» в матче 14-го тура суперлиги — 3:2.

Уфимцы набрали 28 очков и занимают 5-е место в таблице чемпионата. «Кузбасс» с 17 очками — на 10-й строчке.

В других матчах «Динамо» из Ленинградской области победило «Нову» — 3:0, «Нефтяник» обыграл АСК — 3:0.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

14-й тур

«Динамо» (Ленинградская область) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:0 (25:22, 27:25, 25:21)

28 ноября.

«Нефтяник» (Оренбург) — АСК (Нижний Новгород) — 3:0 (25:21, 25:19, 25:23)

28 ноября.

«Урал» (Уфа) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:2 (20:25, 25:21, 21:25, 25:19, 15:13)

28 ноября.

ВК Кузбасс
ВК НОВА
ВК Урал (Уфа)
Читайте также
«Крылья» могут исключить из РПЛ, спонсоры грозят урезать контракты
Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на саммите ОДКБ
У Карена Хачанова родился второй сын
Посланник Трампа по Украине Келлог заявил о намерении установить мир силой
Президентом Грузии может стать чемпион России по футболу Кавелашвили
Путин ответил шуткой советских времен на вопрос о целях для «Орешника»
Популярное видео
Ги Буше — новый тренер «Авангарда»
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Металлург» снова настиг большой кризис
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Зенит-Казань» одержал победу над «Локомотивом» в матче лидеров суперлиги

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости