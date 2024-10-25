«Урал» одержал 6-ю победу и поднялся на второе место в таблице суперлиги
«Урал» дома победил «Динамо» из Ленинградской области в матче 9-го тура суперлиги — 3:0.
Уфимский клуб (19 очков) одержал 6-ю победу в 8 матчах и поднялся на вторую строчку в таблице чемпионата. «Динамо» (12) — на 9-м месте.
В другом матче тура «Енисей» дома был сильнее «Нефтяника» — 3:0.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
9-й тур
Урал (Уфа) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 3:0 (25:19, 25:22, 26:24)
Енисей (Красноярск) — Нефтяник (Оренбург) — 3:0 (27:25, 25:18, 25:23)
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