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Сегодня, 19:14

«Урал» одержал 6-ю победу и поднялся на второе место в таблице суперлиги

Руслан Минаев
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«Урал» дома победил «Динамо» из Ленинградской области в матче 9-го тура суперлиги — 3:0.

Уфимский клуб (19 очков) одержал 6-ю победу в 8 матчах и поднялся на вторую строчку в таблице чемпионата. «Динамо» (12) — на 9-м месте.

В другом матче тура «Енисей» дома был сильнее «Нефтяника» — 3:0.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

9-й тур

Урал (Уфа) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 3:0 (25:19, 25:22, 26:24)

Енисей (Красноярск) — Нефтяник (Оренбург) — 3:0 (27:25, 25:18, 25:23)

ВК Енисей
ВК Урал (Уфа)
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