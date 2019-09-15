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У Екатерины Гамовой родился сын

17:28
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У экс-игрока женской сборной России по волейболу Екатерины Гамовой родился сын. Об этом сообщил официальный аккаунт сборной России по волейболу в Twitter.

— Екатерина Гамова стала мамой. Двукратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта и наша Екатерина Великая родила мальчика. Поздравляем Екатерину и ее супруга Михаила с пополнением! Желаем здоровья маме и малышу! — говорится в сообщении.

Муж 38-летней Гамовой — известный кинооператор и продюсер Михаил Мукасеи?. Спортсменка завершила карьеру в 2016 году. Гамова — двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпиады, двукратная чемпионка Европы. 11 раз она выигрывала чемпионат России. В 2014 году стала победительницей Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

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