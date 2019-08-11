Туомас Саммелвуо: "Сборная России завоевала путевку на Олимпиаду-2020 благодаря терпению"

Главный тренер сборной России Туомас Саммелвуо после победы над Ираном (3:0) в квалификации Олимпиады-2020 отметил, что результат был достигнут благодаря терпению и игровой дисциплине.

- Я ничего особенного не говорил команде перед матчем с Ираном, - цуитирует "РИА Новости" Саммелвуо. - Я сказал, что сегодня свою роль могут сыграть эмоции, и нам надо было играть спокойно, держать себя в руках, не торопиться и не думать, что надо выиграть быстро. Молодцы, все хорошо сделали! Мы играли уверенно, очень дисциплинированно. И терпели. С такой командой, как Иран, которая играет быстро, невозможно все атаки заблокировать. Надо уметь терпеть, и благодаря этому мы решили нашу задачу.

Если Иран хорошо принимает, то у них очень высокая атака. Их связующий играет очень быстро. В итоге у Ирана невысокий показатель реализации атаки за весь матч, это значит, что наша команда хорошо поработала. Мне очень понравилось, как играл каждый наш волейболист в течение олимпийского отбора