«Тулицу» сняли с участия в Кубке России

«Тулица» не сможет принять участие в полуфинале Кубка России, который должен пройти с 30 октября по 1 ноября, сообщает сайт ВФВ.

Команду на две недели отстранили от тренировок и игр после того, как сразу несколько волейболисток «Тулицы» сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию.

Соперниками по полуфиналу Кубка России должны были стать екатеринбургская «Уралочка» и краснодарское «Динамо».

На данной стадии турнира участвуют 12 команд, которые поделены на четыре подгруппы. Лучшие четыре коллектива продолжат борьбу за трофей в «Финале четырех».