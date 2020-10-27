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Новости   //    Волейбол   //    Россия

«Тулицу» сняли с участия в Кубке России

22:08

«Тулица» не сможет принять участие в полуфинале Кубка России, который должен пройти с 30 октября по 1 ноября, сообщает сайт ВФВ.

Команду на две недели отстранили от тренировок и игр после того, как сразу несколько волейболисток «Тулицы» сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию.

Соперниками по полуфиналу Кубка России должны были стать екатеринбургская «Уралочка» и краснодарское «Динамо».

На данной стадии турнира участвуют 12 команд, которые поделены на четыре подгруппы. Лучшие четыре коллектива продолжат борьбу за трофей в «Финале четырех».

Дополнительная информация:

http://www.volley.ru/

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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