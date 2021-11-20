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«Тулица» обыграла «Енисей» и вышла на 3-е место в таблице

19:05
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«Тулица» в гостях одержала победу над красноярским «Енисеем» в матче 7-го тура чемпионата России по волейболу среди женщин.

«Тулица» набрала 17 очков и вышла на 3-е место в турнирной таблице суперлиги.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

7-й тур

Енисей (Красноярск) — Тулица (Тульская область) — 1:3 (13:25, 25:22, 22:25, 23:25)

20 ноября.

Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Динамо-Метар (Челябинск) — 3:0 (25:23, 25:20, 25:21)

20 ноября.

Ленинградка (Санкт-Петербург) — Заречье-Одинцово (Московская область) — 3:1 (23:25, 25:17, 25:18, 25:18)

20 ноября.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/volleyball/L/women/russia/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора
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