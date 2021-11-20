«Тулица» обыграла «Енисей» и вышла на 3-е место в таблице
19:05
«Тулица» в гостях одержала победу над красноярским «Енисеем» в матче 7-го тура чемпионата России по волейболу среди женщин.
«Тулица» набрала 17 очков и вышла на 3-е место в турнирной таблице суперлиги.
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
7-й тур
Енисей (Красноярск) — Тулица (Тульская область) — 1:3 (13:25, 25:22, 22:25, 23:25)
20 ноября.
Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Динамо-Метар (Челябинск) — 3:0 (25:23, 25:20, 25:21)
20 ноября.
Ленинградка (Санкт-Петербург) — Заречье-Одинцово (Московская область) — 3:1 (23:25, 25:17, 25:18, 25:18)
20 ноября.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/women/russia/2021-2022/
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