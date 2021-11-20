Главный тренер «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал победу команды в матче волейбольной Суперлиги над «Локомотивом» (3:1) и церемонию чествования экс-тренера казанцев Владимира Алекно, которого ввели в зал славы клуба.

«В целом доволен игрой. Хотя это один из регулярных матчей, победили — идем дальше, — сказал Вербов. — Много работали, обычно больше занимаемся собой, но в этот раз много внимания уделили Новосибирску, и я рад, что удалось выполнить много того, о чем договаривались. О настрое говорить излишне, полный зал и уговаривать кого-то играть в волейбол в такой атмосфере не нужно. Все получали удовольствие. Все проявили характер, бойцовские качества. Где-то выстояли. Новосибирск почувствовав силу отошел назад. Получив преимущество, не бросили играть, ни на один мяч не было игры в полноги. Все сыграли здорово».

Ранее новосибирский «Локомотив» в этом сезоне не проигрывал. После победы казанский «Зенит» занимает первое место в чемпионате, имея в активе семь побед и одно поражение.

«Нервозность из-за чествования Алекно? Никакой нервозности. Это эпоха волейбола, «Зенита». Всем нужен был этот праздник, хотели сделать раньше. Позитивный фон. Не хотели испортить праздник, но все же играли с лидером турнирной таблицы. Играли очко в очко. Федоров? Не надо им впечатляться, он такой же игрок нашей команды, как и Голубев. Как и все. Для нас его игра — не неожиданность, мы знаем его возможности и сегодня был не лучший матч. Еще есть над чем работать и много над чем работать. Будем разбирать», — сказал Вербов.