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Сегодня, 11:08

Тренер волейболисток «Уралочки» погиб в зоне СВО

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тренер спортшколы волейбольной «Уралочки» Денис Ефанов погиб в зоне СВО, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соцсети школы.

По информации источника, 45-летний тренер скончался 27 апреля в бою. Ефанов прикрыл собой от минометного обстрела боевых товарищей.

«Коллектив СШ «Уралочка» выражает соболезнования родным и близким Дениса Валерьевича Ефанова и скорбит вместе со всем волейбольным сообществом. Денис Валерьевич посвятил жизнь волейболу. За свою продолжительную карьеру он воспитал не один десяток прославленных спортсменок. Он был волейбольным папой для всех своих девочек-спортсменок, находил подход к каждой спортсменке», — говорит в заявлении клуба.

Отмечается, что семья Ефанова нуждается в финансовой поддержке и помощи.

Источник: РИА Новости
Волейбол
ВК Уралочка-НТМК
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