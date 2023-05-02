Тренер волейболисток «Уралочки» погиб в зоне СВО

Тренер спортшколы волейбольной «Уралочки» Денис Ефанов погиб в зоне СВО, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соцсети школы.

По информации источника, 45-летний тренер скончался 27 апреля в бою. Ефанов прикрыл собой от минометного обстрела боевых товарищей.

«Коллектив СШ «Уралочка» выражает соболезнования родным и близким Дениса Валерьевича Ефанова и скорбит вместе со всем волейбольным сообществом. Денис Валерьевич посвятил жизнь волейболу. За свою продолжительную карьеру он воспитал не один десяток прославленных спортсменок. Он был волейбольным папой для всех своих девочек-спортсменок, находил подход к каждой спортсменке», — говорит в заявлении клуба.

Отмечается, что семья Ефанова нуждается в финансовой поддержке и помощи.