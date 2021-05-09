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Тренер сборной России Саммельвуо рассказал, что получает гражданство РФ

19:02
Туомас Саммельвуо. Фото Twitter
Туомас Саммельвуо. Фото Twitter
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Главный тренер сборной России по волейболу финн Туомас Саммельвуо находится в процессе получения российского гражданства.

«Да, это был такой план. Сейчас не знаю, на каком этапе эта ситуация, она в процессе. У меня есть вид на жительство», — сказал Саммельвуо ТАСС.

Саммельвуо возглавил сборную России в 2019 году и завоевал с командой путевку на Олимпийские игры в Токио.

Также Саммельвуо тренирует петербургский «Зенит», а до этого работал с кемеровским «Кузбассом», приведя команду к победе в чемпионате России.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11331755

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