Тренер сборной России Саммельвуо рассказал, что получает гражданство РФ

Главный тренер сборной России по волейболу финн Туомас Саммельвуо находится в процессе получения российского гражданства.

«Да, это был такой план. Сейчас не знаю, на каком этапе эта ситуация, она в процессе. У меня есть вид на жительство», — сказал Саммельвуо ТАСС.

Саммельвуо возглавил сборную России в 2019 году и завоевал с командой путевку на Олимпийские игры в Токио.

Также Саммельвуо тренирует петербургский «Зенит», а до этого работал с кемеровским «Кузбассом», приведя команду к победе в чемпионате России.