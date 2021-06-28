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Тренер сборной России Бузато заявил, что у него не было конфликтов с Кошелевой

17:04
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Главный тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато ответил на вопрос о том, почему Татьяна Кошелева решила завершить карьеру в сборной. Он отметил, что это не связано с конфликтом.

«У нас не было никаких конфликтов, Татьяна приняла решение по личным причинам, — цитирует Бузато ТАСС 28 июня. — Она первый человек, которому я всегда позвоню.

У нас было взаимное уважение, поэтому я также с уважением отношусь к ее решению. Это было полной неожиданностью для меня. Она просто пришла и сказала, что не может и не хочет играть в Токио».

32-летняя Кошелева — чемпионка мира 2010 года, двукратная чемпионка Европы (2013 и 2015). Ранее в июне она подписала контракт с итальянским клубом «Валлефолья».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11770497

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