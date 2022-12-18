Тренер «Динамо-Метара»: «Настоящая кубковая игра, «Тулица» удачно использовала замены»

Главный тренер челябинского «Динамо-Метара» Александр Кошкин после победы над «Тулицей» (3:2) в матче за третье место «Финала четырех» Кубка России объяснил, за счет чего соперницам удалось сравнять счет, уступая 0:2 по партиям.

— Настоящая кубковая игра, в которой присутствовал свой драматизм, — сказал Кошкин. — Наша команда выиграла две партии, потом «Тулица» с помощью замен переломила игру. Соперницы пошли ва-банк, использовали, наверное, весь свой состав. Удачно вошла Нина Касаткина, к которой мы основательно не готовились, это нас немного выбило из колеи. У нее пошла игра, и во многом благодаря этому счет по сетам сравнялся. В пятой партии все решил настрой, нам уже нечего было терять. Были опасения, но девчонки молодцы, собрались. Я им говорил перед тай-брейком, что все равно он начнется со счета 0:0, с чистого листа, нужно действовать строже. Мы удачно встали, в одной расстановке набрали, вот и результат.

В матче за Кубок России сыграют московское «Динамо» и калининградский «Локомотив».