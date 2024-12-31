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Тренер «Динамо» Брянский: «Нет сомнений, что российские клубы будут занимать верхние строчки в европейских кубках»

Руслан Минаев
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Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский поделился мнением об отстранении российских клубов от участия в международных турнирах.

— Когда клубы разбанят, они сразу смогут бороться за победы в еврокубках?

— Я бы сказал, что у нас в чемпионате собраны игроки очень высокого уровня, — цитируют Брянского «Известия». — И у меня не вызывает ни малейших сомнений, что российские клубы однозначно будут занимать верхние строчки в европейских кубках. Потому что тот уровень, который сейчас демонстрируют европейские команды, — я пристально слежу за этим — не всегда соответствует престижу соревнований.

Сборная России по волейболу и российские волейбольные клубы отстранены от участия в международных турнирах под эгидой Международной федерации волейбола (FIVB) с февраля 2022 года.

Источник: Известия
Волейбол
Константин Брянский
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