Терзич сообщил, что с большой долей вероятности он продолжит работу в «Динамо — Ак Барс»

Сербский специалист Зоран Терзич заявил, что с большой долей вероятности продолжит тренировать волейбольный клуб «Динамо — Ак Барс».

«Есть большая вероятность. Никакой разницы нет: в клубе я работаю в одно время, в национальной команде — в другое. Летом работаю с национальной командой, а потом в клубе. Я так работаю больше 20 лет. Привык, для меня нет проблем», — сказал Терзич ТАСС.

29 декабря женский волейбольный клуб «Динамо — Ак Барс» в восьмой раз завоевал Кубок России.

27 декабря появилась информация о том, что Терзич покинул пост главного тренера женской сборной России по волейболу и возглавил сборную Сербии.