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Новости   //    Волейбол   //    Россия

Tehran Times: Алекно возглавит сборную Ирана

10:28
Владимир Алекно. Фото Reuters
Владимир Алекно. Фото Reuters
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Знаменитый российский тренер Владимир Алекно возглавит сборную Ирана, утверждает Teheran Times.

Генеральный секретарь иранской федерации Милад Тагави подтвердил достижение предварительной договоренности. О назначении 53-летнего специалиста будет объявлено в течение ближайших нескольких дней.

На Олимпиаде-2012 в Лондоне Алекно привел сборную России к победе. Также под его руководством команда победила на Кубке мира (2011) и в Мировой лиге (2011).

Алекно 10 раз выигрывал чемпионат России, семь раз — Кубок России, пять раз — Лигу чемпионов и один раз — клубный чемпионат мира.

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