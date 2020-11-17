Tehran Times: Алекно возглавит сборную Ирана

Знаменитый российский тренер Владимир Алекно возглавит сборную Ирана, утверждает Teheran Times.

Генеральный секретарь иранской федерации Милад Тагави подтвердил достижение предварительной договоренности. О назначении 53-летнего специалиста будет объявлено в течение ближайших нескольких дней.

На Олимпиаде-2012 в Лондоне Алекно привел сборную России к победе. Также под его руководством команда победила на Кубке мира (2011) и в Мировой лиге (2011).

Алекно 10 раз выигрывал чемпионат России, семь раз — Кубок России, пять раз — Лигу чемпионов и один раз — клубный чемпионат мира.