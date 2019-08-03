Татьяна Романова: "Успех в двух сетах не расслабил россиянок в матче с мексиканками"

Связующая сборной России Татьяна Романова после победы над Мексикой в матче квалификационного турнира Олимпийских игр-2020 отметила, что главное – результат.

– У нас не все получалось, но мы выиграли, всех с этим поздравляю, – цитирует ТАСС Романову. – Тут нет ни разминочных, ни тренировочных игр, все-таки это отбор на Олимпийские игры. Не могу сказать, что уверенная победа в первых двух сетах расслабила нас. Скорее мексиканки почувствовали себя увереннее, поэтому смогли навязать борьбу.

Посмотрели игру сборных Канады и Южной Кореи, если кореянок мы знаем, то канадская команда для нас – "темная лошадка". До этого мы с ними не встречались.

Не уложились в час. Россия начала отбор с легкой победы