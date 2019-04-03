Татьяна Кошелева: "Разочарование от результата пока не покидает меня"

Доигровщица сборной России Татьяна Кошелева отметила, что разочарование от вылета из плей-офф чемпионата Бразилии все еще не покидает ее.

На прошлой неделе в третьем матче четвертьфинальной серии "Рексона-Сеск", за который выступает Кошелева, проиграл "Волей Бауру" и вылетел из плей-офф.

- Цели и ожидания ведут нас вперед, но спорт - это не только победы и радость, - написала Кошелева в Инстаграме. - К сожалению, для моей команды чемпионат закончился. Для меня проигрыш - это всегда тяжело, и нужно время, чтобы эмоции утихли, а я начала спокойно воспринимать ситуацию. Конечно, есть много слов, мыслей, анализа, и разочарование от результата пока не покидает меня.