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Татьяна Кошелева: «Главный аргумент для возвращения в Россию — предстоящая Олимпиада»

09:55
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Нападающая калининградского «Локомотива» Татьяна Кошелева в интервью «СЭ» рассказала о возвращении в Россию.

Возвращаться домой — ни с чем не сравнимое чувство. Калининград для нас с мужем — особенный город. А «Локомотив» по условиям и комфорту — команда номер один в России. Здесь есть все, чтобы добиваться успеха и поставленных перед командой целей.

— У вас были другие предложения о переходе? Из-за рубежа, например? Почему не стали дальше путешествовать по миру?

— Когда я выбрала Китай и подписала контракт, понимала: из-за того, что чемпионат короткий, будет возможность продолжить сезон где-то еще. Мы с моим агентом обсуждали многие предложения — прежде всего из Европы. Главный аргумент для возвращения в Россию — предстоящая Олимпиада. (Александр Чурилин)

Полное интервью Татьяны Кошелевой читайте здесь.

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