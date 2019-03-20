Танцевальная школа высказалась по поводу проявления расизма в адрес дочери игрока "Зенита" Камехо

Танцевальная школа, которую посещала дочь волейболиста "Зенита" Ореола Камехо, высказалась по поводу ситуации с проявлением расизма в адрес девочки.

Ранее супруга Камехо Присцилла рассказала о проявлении расизма по отношению к их дочери. Пара отдала свою четырехлетнюю девочку на танцы, первое время все хорошо, но вдруг директор школы пригласил ее и предложил перевести дочку на индивидуальные занятия без объяснения причин. Причина была в том, что некоторые родители были против общения их детей с темнокожей девочкой. По словам Присциллы, "директор школы не должна была идти на поводу у родителей с расистскими замашками".

Аккаунт танцевальной школы в Инстаграме в комментариях прокомментировал инцидент. В сообщении говорится, что матери девочки было предложено взять один дополнительный индивидуальный урок с целью улучшения дисциплины, так как воспитанница не выполняла указания преподавателя. У школы есть видеозаписи, подтверждающие данную информацию. Также говорится, что данное предложение было сделано для лучшей адаптации ребенка к школе, и оно не было вызвано ее цветом кожи или национальностью.

Напомним, что что доигровщик "Зенита" недавно получил российское гражданство и хочет выступать за сборную России. Камехо - кубинец по национальности. По правилам ФИВБ в течение двух лет с того момента он должен находиться на карантине до смены спортивного гражданства.