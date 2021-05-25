Сын Владимира Алекно завершил карьеру в 24 года

Связующий казанского «Зенита» Лоран Алекно объявил о завершении спортивной карьеры в 24 года.

«Хочу сказать большое спасибо всем людям, которые переживали и болели за меня, — написал Алекно-младший в Instagram. - Тем, кто помогал мне становится лучше на протяжении всей моей карьеры. Игрокам, что дали мне массу положительных моментов даже помимо волейбола. Спасибо за все те невероятные эмоции, которые я испытывал на протяжении 12 лет. Спасибо всем хейтерам, которые лишь сделали меня сильнее, желаю вам найти себя в этом мире и быть позитивнее. Спасибо, волейбол!».

Лоран Алекно — сын заслуженного тренера России Владимира Алекно. Он также выступал за «Зенит-УОР» в молодежной лиге и за «Академию» в Высшей лиге А.