Связующий Жось продлил контракт с «Енисеем»

Связующий Роман Жось продлил контракт с «Енисеем», сообщает официальный сайт команды.

Волейболист является воспитанником новосибирского «Локомотива», пришел в красноярский клуб в 2016 году и уже четыре сезона подряд выступает за «Енисей». Он четыре раза становился чемпионом мира в составах юношеских сборных России разных возрастных категорий. В 2013 году Жось выиграл чемпионат мира дважды: категории U-19 и U-21, как и в 2015 году (U-23 и U-21). Кроме того, спортсмен стал чемпионом Европы для юношей не старше 19 лет в 2013 году.